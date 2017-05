Erfolge für Osttiroler Behindertensportler

04.05.2017, 11:36 Uhr

Dass auch nur ein Zweierteam Medaillen nach Hause bringen konnte vermag der guten Trainerarbeit von Hans Stotter.Andy Höniger konnte dabei in der Klasse der Rollstuhlfahrer im Einzel die Silbermedaille erringen. In der offenen Klasse und in den Doppelbewerben lief es nicht nach Plan und er schied leider im Viertelfinale aus.Auch Maria Eppacher holte in der Klasse-stehend der Gehbehinderten im Einzelbewerb eine Bronzemedaille und im offenen Bewerb einen dritten Platz.