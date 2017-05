FC-WR bleibt gegen Rosegg chancenlos

15.05.2017, 10:46 Uhr

Unterliga West: Nußdorf-Debant unterliegt dem SV Rosegg Zuhause mit 1:4

Gleich auf drei gesperrte Stammkräfte musste FC-WR Trainer Ibel Alempic im Spiel gegen den SV Rosegg verzichten. Christian Berger, David Oberhuber und Tobias Jeller standen ihrer Mannschaft diesmal nicht zur Verfügung.Und es begann für die Debanter eigentlich sehr verheißungsvoll. Ein Freistoß von Dominik Tagger segelte an Freund und Feind vorbei, doch Rosegg Keeper Martin Gaisecker konnte einen frühen Gegentreffer verhindern. Danach wurden die Kärntner aber von Minute zu Minute stärker und kurz nachdem ein Kopfball von Marc Sand nur knapp am FC-WR Tor vorbeigegangen war, hatten die Gäste in der 8. Minute Grund zum Jubeln. Nach einer Freistoßflanke auf den zweiten Pfosten stand Janez Zavrl goldrichtig und schoss zum 1:0 für seine Farben ein. Und es sollte für die Hausherren noch schlimmer kommen. Nach einem Individualfehler in der Debanter Abwehr, ließ sich Goalgetter Marc Sand nicht zweimal bitten und stellte bereits in der 12. Minute auf 2:0 für die Gäste. Die Osttiroler waren zwar redlich bemüht, konnten die gut stehende Defensive der Rosegger aber nicht in Gefahr bringen. So ging es mit einem 0:2 aus Sicht der Hausherren in die Kabinen.

Gleich nach Wiederbeginn stand bei einem Schuss von Marc Sand vorerst noch die Stange des FC-WR Tores im Weg. Aber in der 48. Minute verwertete David Murko einen idealen Stanglpass von Marc Sand zum 3:0. Und der Rosegger Torjäger nützte nur drei Minuten später einen Fehler in der Debanter Abwehr eiskalt aus und erhöhte mit einem satten Schuss auf 4:0. Für Marc Sand war dies sein bereits 24. Treffer im laufenden Wettbewerb.Den Hausherren muss man es hoch anrechnen, dass sie trotz des aussichtlosen Rückstandes nicht aufgaben und versuchten wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen. Und in der 72. Minute wurden sie für ihre Bemühungen belohnt. Nachdem der Rosegger Keeper einen Schuss von Dennis Jeller nur kurz abwehren konnte, war Dominik Sporer zur Stelle und staubte zum 4:1 Endstand ab. Letzter Höhepunkt war ein Lattenkracher von Rosegg Abwehrspieler Gavric Sanjin. Am Ende blieb es beim auch in dieser Höhe verdienten Auswärtserfolg für die Kärntner, die sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten.