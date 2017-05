Gelungener Auftakt für Osttirol beim Salzburger Eröffnungsranggeln

02.05.2017, 10:21 Uhr

Mit drei Klassensiegen, einem dritten und zwei vierten Plätzen boten Osttirols Ranggler beim Salzburger Eröffnungsranggeln eine tolle Leistung.

NIEDERNSILL. Die ,,Kraftlackel“ des alpenländischen Raumes starten wieder durch. Und eines ist garantiert: Wenn es darum geht, den jeweiligen Kontrahenten gekonnt auf den Buckel zu werfen und die ,,Schneid“ abzukaufen, reden die Osttiroler Athleten wieder ein kräftiges Wort mit, auch wenn sie noch mehrere Wochen verletzungsbedingt nicht vollzählig sind.143 Athleten aus Bayern, Salzburg, Nord-Süd-und Osttirol, fanden sich am vergangenen Wochenende zum Salzburger Alpencupranggeln in Niedernsill zum ersten Aufeinander treffen ein. Dem zahlreichen Publikum wurde Rangglersport auf hohem Niveau geboten und es verspricht wieder eine spannende Saison zu werden.

Die Iseltaler Ranggler sicherten sich drei Tagessiege durch Gabriel Mariner (6-8 Jahre), der all seine fünf Kämpfe gewinnen konnte. Ebenfalls all seine Kämpfe gewann Lukas Mattersberger in kürzester Zeit in der Klasse 14-16 Jahre. Hart umkämpft war der Tagessieg von Rene Mattersberger in der Klasse II. Nach dem Auftaktsieg gegen Günther Höller folgten zwei Remis gegen Hansjörg Voithofer und Simon Blaikner. Nach dem Freilos in Runde vier, stand Mattersberger im Finale und sicherte sich mit einem Sieg gegen Blaikner den ersten Platz.Drittplatzierter wurde in der Klasse 8-10 Jahre bei 21 Startern Matthäus Gander. Knapp am Podest scheiterten Matteo Huber und Simon Lang.Hermann Höllwart gewann zum Auftakt die Klasse I und den Hogmoar.