Gelungener Kletterevent in Matrei

03.05.2017, 15:18 Uhr

In der Kletterhalle Matrei ging zum 11. Mal der Osttirol Cup über die Bühne

Am Samstag, den 22. April 2017, luden die Matreier Geckos - die Jugend-Klettergruppe des Alpenvereins Matrei in Osttirol - bereits zum elften Mal zum „Osttirol Cup“ ein. Dieser stellt Osttirols einzigen Kletterwettbewerb für Kinder und Jugendliche dar. Alljährlich wird er in der Kletterhalle Matrei in enger Zusammenarbeit mit der Bergrettung Matrei organisiert.Inzwischen hat der Osttirol Cup einen fixen Platz im regionalen Veranstaltungskalender und wird, wohl auch aufgrund der gemütlichen Atmosphäre und der guten kulinarischen Verpflegung, nicht nur von Kletterfans gut besucht. Heuer stellten sich insgesamt 17 Kletterinnen (der Frauenanteil ist beim Osttirol Cup traditionelle sehr hoch) und 20 Kletterer in drei Klassen dem sportlichen Vergleichskampf. Neben dem Kletternachwuchs aus Matrei war auch die Alpenvereinssektion Lienz stark vertreten.Bei den Kids und den Jugendlichen stand natürlich der Spaß an der Sache klar im Vordergrund. Die Motivation und der Ehrgeiz wurden zusätzlich durch das begeisterte Anfeuern des Publikums gesteigert.

Den Sieg holten sich heuer in der Klasse „Kinder“ Marie Steiner und Valentin Ranacher (beide vom Alpenverein Matrei), in der Klasse „Schüler“ Maya Klaunzer und David Einhauer (beide Alpenverein Lienz) und in der Klasse „Jugend“ Julia Poppeller und Lukas Sieber (beide vom Alpenverein Matrei).Da aber vor allem die Freude am Klettern zählte, wurden alle TeilnehmerInnen mit Sachpreisen für ihre Leistung belohnt.