Glanzalm - Zunigtörl - Zunigalm

Am Samstag, 7. Oktober 2017, wandert der Alpenverein Matrei in Osttirol von der Glanzalm zur Zunigalm.



Treffpunkt ist um 07.00 Uhr am Korberplatz in Matrei



Ablauf:

- Fahrt mit Bus nach Hopfgarten-Ratzell-Glanzalm (1970 m)

- Wanderung über Zunigtörl (2.355 m) zur Zunigalm, Gehzeit 4,5 bis 5 Stunden

- Variante für Gipfelstürmer bei guten Verhältnissen: über den Großen Zunig

- Einkehr bei der Moidl auf der Zunigalm



Anmeldung bei Hansjörg Steiner:

0676 350 1807, h.steiner@tsn.at



Wir freuen uns auf euch!