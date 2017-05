Golf: Auftakt für Winzer-Hotelcup

11.05.2017, 14:01 Uhr

Den Sieg des ersten Winzercups sicherten sich in der Bruttowertung Bernhard Idl (22 Punkte) und Ingrid Hörbiger (21 Punkte). Die Nettowertung entschied Hans Peter Mattersberger (38 Punkte) vor Herbert Goller (34 Punkte) und Andreas Fröhlich (30 Punkte) für sich.Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es außerdem eine Sonderwertung zu gewinnen. Am 03. Mai 2017 durfte sich Andreas Fröhlich über die Wertung nearest to the bottle freuen.