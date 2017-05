Kein Punktezuwachs für Rapid Lienz

08.05.2017, 10:11 Uhr

Die Grün-Weißen unterlagen dem SK Treibach mit 0:2 und blieben damit weiter am Tabellenende in der Kärntner Liga.

(strope). Bereits mit ihrem ersten Angriff gingen die Kärntner in Führung. Nach einer weiten Flanke und einem Missverständnis in der Lienzer Abwehr war Michael Groinig zur Stelle und köpfelte zum 1:0 für den SK Treibach ein. Die Dolomitenstädter erfingen sich danach zwar von diesem Schock, konnten aber ein, zwei gute Kontermöglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen. Ein Problem dass die Rapidler schon die ganze Saison verfolgt, denn mit 18 Treffern hat man von allen Mannschaften der Kärntner Liga die wenigsten Tore erzielt. Da auch die Hausherren in der Offensive zu harmlos blieben bzw. die Lienzer Abwehr konsequent agierte, blieb es nach 45 Minuten bei der knappen Führung für die Heimelf.Nach dem Wiederanpfiff versuchten die Rapidler zwar den raschen Ausgleich zu erzielen, konnten aber vielversprechende Angriffsaktionen nicht erfolgreich zu Ende spielen. Nach dem Ausschluss von Treibach Akteur Florian Hausdorfer in der 63. Minute zogen sich die Treibacher immer mehr zurück und lauerten auf ihre Konterchance. Und kurz vor dem Schlusspfiff sollte diese Taktik dann auch Erfolg haben. Werner Gassler traf im Nachschuss zum 2:0 Endstand für die Hausherren.Für die Lienzer wird die Lage nach acht Niederlagen in Folge immer düsterer.