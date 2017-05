Matrei besiegt den FC-WR

08.05.2017, 10:07 Uhr

Die Iseltaler entscheiden das Osttirol Derby in der Unterliga West mit 3:1 für sich.

(strope). Rund 800 Besucher kamen am Wochenende in das Matreier Tauernstadion zum Osttirol Derby in der Unterliga West. Und nach 30 Sekunden konnten die Hausherren bereits zum ersten Mal jubelnd abdrehen. Rene Scheiber schnappte sich den Ball, setzte sich gegen die Debanter Defensive durch und schoss zum 1:0 für die Matreier ein. Die Gäste ließen sich durch den frühen Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen und versuchten so schnell wie möglich zurückzuschlagen. Und dies sollte ihnen bereits in der 11. Minute gelingen. Michael Schneider drang in den Matreier Strafraum ein und kam im Zweikampf mit einem Gegenspieler zu Fall. Zum Entsetzen der Hausherren zeigte der Unparteiische sofort auf den Elfmeterpunkt. Dennis Jeller verwandelte zum 1:1 Ausgleich.

Verdienter Heimerfolg

Danach wurde die Partie etwas hitziger und FC-WR Akteur David Oberhuber sah für ein harmloses Foul in der 15. Minute die gelbe Karte. Eine, die im Verlauf der Partie noch schwerwiegende Folgen für die Gäste haben sollte. Nur drei Minuten später gab es im Strafraum der Debanter Elferalarm. Nach einem Zweikampf kam Rene Scheiber zu Fall und wiederum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Daniel Kofler trat an und brachte seine Farben erneut in Führung. Das Spiel ging danach munter hin und her und in der 27. Minute hätte ein Missverständnis in der Matreier Hintermannschaft beinahe zum erneuten Ausgleich geführt. Andreas Steiner und Keeper Adrian Wibmer waren sich uneinig wer den Ball klären sollte, Thomas Infeld spritzte dazwischen, hob das runde Leder aber über das Matreier Tor.Fünf Minuten später stand erneut der Unparteiische im Mittelpunkt des Geschehens. Rene Scheiber zog alleine Richtung Debanter Tor und konnte vom Christian Berger nur mehr durch ein Strafraumfoul gestoppt werden. Diesmal gab es völlig zu Recht einen Elfmeter für die Hausherren, der Debanter Verteidiger kam in dieser Situation mit der gelben Karte glimpflich davon. Diesmal schnappte sich Rene Scheiber den Ball und verwertete zur 3:1 Führung für die Iseltaler.Nach 40 Minuten schwächten sich die Gäste dann selbst. David Oberhuber sah nach einem Foul an Christoph Jestl die gelbe Karte, und musste mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Matrei Keeper Adrian Wibmer einen Freistoß von Dominik Tagger über die Latte drehen.Nach Wiederanpfiff waren die Hausherren vorerst spielbestimmend und versuchten die endgültige Entscheidung herbeizuführen. So konnte FC-WR Keeper Klemen Knavs einen Schuss von Moritz Mair gerade noch zum Eckball abwehren. In der 57. Minute wurde Rene Scheiber im Strafraum von den Beinen geholt, diesmal blieb die Pfeife des Unparteiischen allerdings stumm.Danach reagierte FC-WR Trainer Ibel Alempic und versuchte mit einem dreifach Wechsel seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Kurz darauf hatte auch der eingewechselte Dominik Sporer eine gute Möglichkeit, seinen Schuss konnte aber Adrian Wibmer im Tor der Matreier toll abwehren.Durch die nun offensivere Spielweise der Gäste gab es danach einige tolle Kontermöglichkeiten für die Iseltaler. Allerdings spielten die Heimischen diese mit etwas zu wenig Nachdruck zu Ende. Da sich auch die Debanter trotz einer leichten optischen Überlegenheit gegen die sicher stehende Matreier Abwehr keine Torchancen herausspielen konnten, blieb es am Ende beim verdienten 3:1 Erfolg für die Hausherren.