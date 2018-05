Matrei: Kletternachwuchs zeigte sein Können

07.05.2018, 09:52 Uhr

In der Kletterhalle in Matrei ging zum 12. Mal der Osttirol Cup über die Bühne.

MATREI. Die „Matreier Geckos“ (die Jugend-Klettergruppe des Alpenvereins Matrei in Osttirol) sind nicht nur für ihre guten Kletterleistungen in- und außerhalb des Bezirks bekannt, sie zeichnen sich auch für die Organisation von Osttirols einzigem Kletterwettbewerb für Kinder und Jugendliche verantwortlich. Und so luden sie auch heuer wieder am 5. Mai zum „Osttirol Cup“ in die Kletterhalle Matrei ein.30 Kletterer und Kletterinnen meldeten sich zum Event an. Neben den mitfiebernden KletterbetreuerInnen der Alpenvereinssektionen, Eltern und Großeltern kamen auch heuer wieder zahlreiche interessierte ZuschauerInnen. Die Kids konnten sich nicht nur beim Klettern, sondern auch in der Hüpfburg austoben.Martin Storbeck, Sportkletterreferent des AV Matrei und Moderator des Osttirol Cups, hob insbesondere die starke Leistung der Kletterinnen hervor. Das hohe Niveau wurde natürlich bereits in der Routensetzung berücksichtigt. Unter begeistertem Anfeuern des Publikums wurden beachtliche Leistungen gezeigt. Offensichtlich kommt hier auch wieder viel Frauenpower nach, denn es gab in der Kinderklasse dieses Mal nur die Kategorie „Kinder weiblich“.Den Sieg holten sich heuer in der Klasse „Kinder“ Franziska Ranacher, in der Klasse „Schüler“ Valentina Eberharter und Miko Mariner und in der Klasse „Jugend“ Maya Klaunzer und David Einhauer (beide Alpenverein Lienz).Da aber vor allem die Freude am Klettern zählte, wurden alle Teilnehmende mit Sachpreisen für ihre Leistung belohnt.