Punkteteilung in Sillian

15.05.2017, 11:02 Uhr

1. Klasse A: FC Sillian/Heinfels und FC Dölsach trennen sich mit einem 2:2 Unentschieden

(strope). Nach dem 3:0 Sieg gegen den FC Hermagor wollten die Sillianer nur 48 Stunden später auch gegen den FC Dölsach einen vollen Erfolg feiern um damit weiterhin an der Tabellenspitze dranzubleiben. Und es begann für die Elf von Martin Lovric auch programmgemäß. Anton Kofler brachte in der 16. Minute seine Elf in Führung. Nach einer weiten Flanke in den Strafraum war er zur Stelle und schoss zum 1:0 ein. Danach taten sich die Hausherren gegen die sehr tief stehenden Dölsacher sehr schwer, kamen aber dennoch zu einigen Möglichkeiten. Doch in den meisten Situationen kam der finale Pass zu ungenau und nachdem man auch einen Strafstoß nicht verwerten konnte, blieb es nach 45 Minuten bei der knappen Sillianer Führung.Je länger das Spiel dauerte, desto mehr merkte man bei den Hausherren, dass ihnen das Spiel gegen Hermagor noch in den Knochen steckte. Die Dölsacher wurden dagegen immer mutiger und Markus Egart drehte mit einem Doppelschlag in der 51. und 79. Minute das Spiel und brachte seine Elf mit 2:1 in Führung. Aber die Sillianer steckten nicht auf und kamen in der Nachspielzeit noch zum verdienten Ausgleich. Johannes Ganner verwertete einen Freistoß zum 2:2 Endstand.

Weitere Ergebnisse:

Tore: Marco Ortner (48., 73., 86.)Tore: Daniel Steiner (70., 77.)Tore: Stefan Noisternig (29., 60.), Gerald Egarter (74.)rote Karte: Matthias Huter (75. Matrei 1b)Tore: Clemens Patterer (38.), Florian Huber (61.), Lukas Juen (64.), Tobias Trojer (81.)gelb/rote Karte: Fabian Pichler (56. SG Defereggental)Tore: Mario Niescher (16. FE), Maximilian Warmuth (36.), Rafael Rosenkranz (51.), Christian Niescher (63., 70.), Florian Lederer (89.)