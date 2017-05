Ranggeln: Spannende Wettkämpfe beim Gauderfest

08.05.2017, 12:00 Uhr

Das Gauderranggeln ist eines der größten Turniere der Rangglersaison. Es geht um Ehre, Respekt und Prestige. Vor über 1000 Zuschauern feierten die Athleten aus Osttirol zwei Tagessiege, einen zweiten und drei Dritte Ränge.

In der Klasse II konnte Rene Mattersberger seinen Klassensieg von letzter Woche in souveräner Manier wiederholen. Den zweiten Klassensieg erkämpfte sich Stefan Kollnig mit vier Blitzsiegen in der Klasse IV.Für die Schülerranggler gab es drei dritte Plätze durch Gabriel Mariner (6-8 J.), Elias Oberwalder (8-10 J.) und Simon Lang (10-12 J.). Matteo Huber scheiterte knapp im Finale und wurde ausgezeichneter Zweiter in der Klasse 8-10 Jahre.Gauderhoagmoar 2017 wurde der Taxenbacher Hermann Höllwart.