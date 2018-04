Rapid muss sich Zuhause geschlagen geben

30.04.2018, 10:19 Uhr

Unterliga West: Gegen den SV Dellach/Gail setzte es eine 0:2 Niederlage.

LIENZ (strope). Nachden die Rapidler das Nachtragsspiel gegen den SV Penk durch einen von Dominik Müller verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 für sich entscheiden konnten, musste man nur 48 Stunden später gegen die starke Mannschaft aus Dellach/Gail antreten. Der verletzte Christopher Korber und der gesperrte Dominik Müller mussten diesmal passen, dafür stand Aziz Ayodeji nach seiner Sperre wieder zu Verfügung.Die Gäste aus dem Gailtal erspielten sich vom Anpfiff an eine leichte Feldüberlegenheit und kamen nach 13 Minuten zu ihrer ersten Möglichkeit. Martin Jantschgi tauchte alleine vor dem Lienzer Tor auf, schoss den Ball aber daneben. Bei den Hausherren fehlte meist die zündende Idee im Spiel und so konnte man vorerst auch keine Torgefahr ausstrahlen. Nach einer halben Stunde vernaschte Dellach-Legionär Samir Nuhanovic an der Toroutlinie seinen Gegenspieler, bediente den in der Mitte lauernden Anton Ereiz und dieser hatte wenig Mühe den Ball zum 1:0 im Tor unterzubringen. Knapp vor der Pause trat erneut Samir Nuhanovic als Vorbereiter auf. Aus stark abseitsverdächtiger Position lief er auf das Lienzer Tor zu, legte den Ball ideal quer auf Lukas Huber und dieser schoss zum 2:0 ein.Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste dann etwas zurück und die Rapidler kamen nun besser ins Spiel. Nach einem Freistoß von der linken Seite verfehlte ein Kopfball von Christopher Granig nur knapp sein Ziel. Obwohl die Lienzer sich redlich bemühten, konnten sie die Defensive der Gäste danach nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Auf der Gegenseite verhinderte Rapid Keeper Bernhard Leitner mit zwei tollen Paraden den dritten Gegentreffer. Die letzte Aktion im Spiel hatten dann die Hausherren, der Schuss von Markus Bachmann bereitete dem Gästekeeper aber keine größeren Probleme. So blieb es am Ende beim 2:0 Erfolg der Gäste.