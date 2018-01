Skitour Innerrodelgungge

Details

Am Samstag, dem 20.1.2018, veranstaltet der Alpenverein Matrei in Osttirol eine Skitour (750 Höhenmeter) auf die Innerrodelgungge (2.729 m) am Stallersattel. Nach der Skitour werden wird noch die Suche und der Umgang mit dem LVS-Gerät geübt.LVS-Gerät, Schaufel und Sonde müssen selbst mitgebracht werden!

Treffpunkt

um 7.00 Uhr beim Kesslerstadl. Danach werden wir in Fahrgemeinschaften zum Stallersattel fahren.

Anmeldung



Bei Lukas Brugger0699 11 97 26 05touren.matrei.osttirol@sektion.alpenverein.at