Adventtreffen 2019 im Schutzhaus Waidäcker

Unser diesjähriges Adventtreffen fand heuer am 21. Dezember 2019 wie immer im Schutzhaus Waidäcker statt. Der starke Regen konnte uns Regionauten nicht davon abhalten, in großer Zahl zu erscheinen. Wie jedes Jahr hatten wir es sehr gemütlich und Uschi trug uns zwei wunderschöne, von ihr selbst verfasste Weihnachtsgedichte vor. Der neue Star in unserer Gruppe war natürlich die süße Daisy, die alle sehr freundlich begrüßte. Alles in allem- eine gelungene Weihnachtsfeier!

PS: Leider schaffte ich es nicht, jeden einzelnen abzulichten!

Frohe Weihnachten und auf ein Wiedersehen im Neuen Jahr!