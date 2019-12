Brünner Weihnacht

In der südmährischen Metropole gibt es zur Adventszeit mehrere Weihnachtsmärkte, die für Weihnachtstimmung sorgen und an kalten Wintertagen Durchgefrorene mit Glühwein, Grog, Punsch, heißen Maroni und anderen weihnachtlichen Leckereien versorgen.

Der größte von ihnen ist der Weihnachtsmarkt auf dem Freiheitsplatz (náměstí Svobody).

Selbstverständlich gibt es hier das gedrehte Zimtgebäck "trdelník" oder den gefüllten Rundkuchen "moravský frgál". Die Händler bieten zudem hochwertiges Kunsthandwerk, traditionelle Weihnachtskrippen und Keramik an.

Der Dominikaner Platz steht unter dem Motto "Gourmet-Weihnachten" sollte somit der beste Platz für "Foodies" und die Liebhaber von gutem Essen und Trinken sein.

Weithin sichtbare Hauptattraktion des Marktes Mährischer Platz - in dem Park auf dem Moravské náměstí ist ein Riesenrad.

Ein weiterer großer Weihnachtsmarkt befindet sich am Krautmarkt (Zelný trh). Der "Zelňák", wie die Brünner ihn nennen, steht ganz im Zeichen der Nostalgie und erinnert an die Zeiten als die Weihnachtbäume weder mit Lametta noch mit elektrischen Leuchten behängt, sondern nur mit Kerzen, Nüssen und Strohverzierungen geschmückt waren.

Ein Besuch dieser Stadt lohnt sich aber nicht nur im Advent , die historische Altstadt bietet viel an Sehenswürdigkeiten und unzählige Fotomotive.