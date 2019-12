Das größte Wandbild, das in Olomouc ausgestellt ist, stammt vom indonesischen Künstler Wild_Drawing, der für seine realistischen Zeichnungen auf der ganzen Welt bekannt ist. Auf dem Mühlengebäude aus dem 17. Jahrhundert hat WD eine Prinzessin mit einem Adler als Symbol von Olomouc abgebildet. Bild mit dem Titel Die Kraft der Stille wurde an 6 Tagen und 10 Stunden pro Tag sowohl bei sonnigem Wetter als auch bei Regen geschaffen. WD hat sich zu Recht in den sozialen Medien und sogar auf den Straßen, auf denen sein Wandgemälde täglich von mindestens hundert Menschen zugelassen wird, Bewunderung und Respekt verdient.