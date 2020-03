Mosaik am Gemeindebau

Die drei schmalen Hauptfassaden des Gemeindebaus in der Wernhardtstraße 12-16 sind mit Mosaiken akzentuiert.

An der Fassade in der Wernhardtstraße 12 ist die Fliesenmalerei "Das Leben am Wasser" von Robin C. Andersen (1954) angebracht. Sie stellt junge Männer beim Wasserball, Picknick und Paddeln dar.

An der Fassade in der Wernhardtstraße 16 befindet sich das keramische Mosaik "Ein Sommertag" von Karl Hauk (1954). Auf türkisem Hintergrund sind spielende, zeltende und badende Jugendliche und Familien dargestellt, angereist ist man mit Fahrrad und Moped. Leider sind die beiden keramischen Wandbilder im oberen Drittel schwer beschädigt.