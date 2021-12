Ein Jahreswechsel ist immer ein Neuanfang. Wir haben vier Ottakringer nach ihren Wünschen für 2022 gefragt.

WIEN/OTTAKRING. Corona, Impfung, Lockdown und Maskentragen — das sind nur vier Schlagworte, welche uns im vergangenen Jahr begleitet haben. In der Politik ging es drunter und drüber, Menschen protestierten auf den Straßen gegen Covid-Maßnahmen. 2022 soll alles besser werden. Das hoffen wir alle! Stellvertretend haben wir hierfür vier Ottakringer nach ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen für das neue Jahr befragt. Es soll ein gutes 2022 werden — daran glauben wir fest!

Was wünscht du dir für das neue Jahr?

Martina Postl, Café Ritter Ottakring: "Ich wünsche mir, dass mir die Kraft nicht ausgeht und ich im Jahr 2022 wie in den vergangenen beiden Jahren nicht weinen muss. Gerne würde ich auch zur Ruhe kommen und weniger erschöpft sein. Weiters würde ich mir wünschen, dass mir alle meine tollen Mitarbeiter weiterhin die Treue halten und auch unsere ganz besonderen Stammgäste. Vor allem erhoffe ich mir sehr, dass alle Menschen so gut es geht gesund bleiben."

Martina Postl, Cafe Ritter

Foto: Cafe Ritter/Martina Postl

Dr. Peter Gläser, Ärztlicher Direktor Klinik Ottakring: "Ich habe erlebt, wie Gesundheitspersonal am Rande der Belastungsgrenze alles gegeben hat, um die beste Versorgung für die Covid-Patienten zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden die Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, jeden Tag professionell behandelt. Für 2022 wünsche ich mir, dass etwas Ruhe einkehrt, um Zeit mit der Familie zu verbringen und dass das Gemeinschaftsgefühl in unserem Haus bestehen bleibt."

Ärztlicher Direktor Klinik Ottakring, Dr. Peter Gläser, MBA

Foto: Klinik Ottakring

Thomas Schuh, Stadtpolizeikommando Ottakring: "Für das Jahr 2022 wünsche ich allen Ottakringern vor allem Gesundheit und ein friedliches Miteinander. Möge es uns gemeinsam gelingen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, sodass wir alle wieder Feste feiern und Veranstaltungen besuchen können. Außerdem würde ich mir eine gegenseitige Rücksichtnahme für all jene Menschen wünschen, die unsere Hilfe in vielerlei Hinsicht benötigen."

Oberstleutnant Thomas Schuh, Stadtpolizeikommando Ottakring

Foto: Thomas Schuh

Dr. Fabian Mmagu, Pfarre Starchant: "Wir haben die Zukunft nicht in der Tasche, aber wir sollen wieder zueinander Vertrauen aufbauen. Ich wünsche den Menschen in Österreich, dass die Spaltung des Landes durch das Virus endlich aufhört. Das Volk misstraut gegenwärtig der Politik. Das sollte sich ändern. Misstrauen ist für die Regierenden kein guter Ratgeber. Die Menschen sollen wieder aufatmen können. Das Gespür für das Miteinander soll dominieren."

Pfarrmoderator GR Mag. Dr. Ndubueze Fabian Mmagu (MSc)

Foto: Michael Ellenbogen

