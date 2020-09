Beim Tageszentrum für Obdachlose gibt es Probleme wegen Alkohol und Drogen. Kommt ein Alkoholverbot?

OTTAKRING. Das Josi nahe der U6-Station Josefstädter Straße ist ein niederschwelliges Tageszentrum für Menschen, die obdachlos sind. Für die Benutzung der Duschen, Küche und Beratungsleistungen gibt es keinerlei Voraussetzungen. Es ist auch keine Anmeldung nötig. Bis zu 100 Personen können sich zugleich im Josi aufhalten.

Allerdings wird auch der Eingangsbereich und damit die unmittelbare Umgebung der U6-Station von den Obdachlosen genutzt. Wofür, das bezeugen nicht nur die unzähligen Zigarettenstummel am Boden, sondern auch die leeren Bierdosen, Wein- und Schnapsflaschen, die regelmäßig von den Mitarbeitern der MA 48 – Abfallwirtschaft weggeräumt werden.

"Drogen sind das Problem"

Herr Hikmet arbeitet in einem Würstelstand in Sichtweite des Josi. Er hat auch Dosenbier im Sortiment. "Den ganzen Tag über stehen dort Leute mit Zigaretten und Bierdosen in der Hand", sagt er. "Probleme gibt es aber hauptsächlich wegen denen, die Drogen nehmen." Polizeieinsätze wegen Raufereien, Anstandsverletzungen oder Drogendelikten sind hier an der Tagesordnung: Im vergangenen Jahr gab es 695 Einsätze.

"Bei der U6-Station Josefstädter Straße nimmt die Gewalt aufgrund von Drogen und Alkohol rasant zu. Ich weiß von den Sorgen der Menschen betreffend der Sicherheit hier und in den gürtelnahen Straßenzügen", sagt Stefan Trittner, Bezirksparteiobmann der ÖVP. In der jüngsten Sitzung des Ottakringer Bezirksparlaments hat seine Fraktion nicht nur einen Antrag für ein sozial- und sicherheitspolitisches Gesamtkonzept gestellt, sondern auch die Einführung eines Alkoholverbots gefordert: "Das Alkoholverbot am Praterstern funktioniert. Diese Maßnahme braucht es nun auch bei der U6-Station Josefstädter Straße", so Trittner.

Sind Maßnahmen notwendig?

Ewald Lochner ist Koordinator für Drogenfragen der Stadt. Laut ihm werden die Probleme weniger: "2020 gab es bei uns erst zwei Beschwerden wegen Urinierens vor der U6-Station." Lochner betont den täglichen Einsatz der Sozialarbeiter: "Auch aus Sicht der Polizei ist die Lage sozial verträglich." Was sagt er zum geforderten Alkoholverbot? "Das ist nicht lösungsorientiert. Wichtiger ist es, mit den Obdachlosen zu arbeiten und ihnen die Regeln zu erklären."

Auch Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) hält nichts von einem Alkoholverbot: "Das würde die Probleme nur zum Brunnenmarkt oder Yppenplatz verschieben. Sozialarbeiter sind täglich an der U6, um zu vermitteln und unangenehme Situationen bereits im Ansatz zu entschärfen. Im Anlassfall sorgt auch die Polizei für Ordnung." Er setzt auf Prävention: "In Ottakring sind uns vom Innenminister 100 zusätzliche Polizisten versprochen worden. Wo sind diese? Mehr Polizisten hätten auch mehr Zeit für Gespräche und Prävention", so Prokop.