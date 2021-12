Ottakring Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) wagt mit der BezirksZeitung einen Ausblick auf das neue Jahr.

WIEN/OTTAKRING. Der 16. Bezirk ist ein Ort der Vielfalt - das ist weitläufig bekannt. Vielfältig sind auch die geplanten Projekte für das neue Jahr. Ottakring steht nie still und will auch 2022 seine Visionen, wie die Erneuerung der Thaliastraße, vorantreiben. Ein Gespräch mit Bezirksvorsteher Franz Prokop:

Mit welchem Gefühl gehen Sie ins neue Jahr?

FRANZ PROKOP: Mit einem positiven und wieder mit 16 Projekten für den 16. Bezirk. Wir wollen uns immer neue Ziele setzen. Ich hoffe, dass sich viele impfen lassen, damit wir wieder verstärkt mit den Ottakringern in Kontakt treten können.

Was werden die Highlights unter den 16 Projekten sein?

Wir wollen nächstes Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung für die Thaliastraße. Damit wollen wir den nächsten Aufschwung schaffen. Mit den Baumpflanzungen wird es weitergehen. Ziel sind wie 2021 rund 180 Neupflanzungen. Wir werden in vielen Nebengassen Baumscheiben schaffen.

Was wünscht du dir für das Jahr 2022?

Wie steht es um das Miteinander der Generationen?

Die kulturelle Jugendbetreuung steht mit 700.000 Euro im Budget. Die Betreuung in den Parkanlagen ist wichtiger denn je. In den Pensionistenklubs werden wir Schwerpunkte setzen: Musik, Tanzen, Lesen. Der Generationentreff wird seinem Namen gerecht werden, wenn Zusammenkünfte erlaubt sind. Kinder, Jugend und Senioren werden gemeinsam Projekte entwickeln.

Der zweite Abschnitt der Thaliastraße soll im Frühjahr in Angriff genommen werden. Steht die Finanzierung?

Wir haben intensive Gespräche mit allen Partnern geführt. Vor allem mit Stadträtin Ulli Sima und den zuständigen Abteilungen. Diese waren sehr positiv — wir werden wieder die finanzielle Unterstützung der Stadt und der EU haben und mit dem zweiten Abschnitt im Mai/Juni beginnen.

Wo wird konkret weitergebaut?

Ein Stück nach der Feßtgasse. Von der Dampfbadgasse geht der zweite Abschnitt bis zur U3-Endstelle. Die schon bekannten Gestaltungselemente werden weitergeführt: dementsprechende Gehwegbreiten und neue Bäume. Es wird intensiv geplant und wir hoffen auf einen guten Ablauf.



Was können die Menschen in Ottakring für ein besseres Leben im Grätzel beitragen?

Ich würde alle, die noch nicht geimpft sind bitten, die Möglichkeiten der Stadt wahrzunehmen, damit es wieder Zusammenkünfte wie früher geben kann. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wichtig ist das Verständnis für die eine und andere Seite. Es ist im Interesse aller hier lebenden Menschen, dass man sich wieder vereint und Gemeinsamkeiten vor das Trennende stellt und den Bezirk positiv weiterentwickelt.

Werden wir mit Ihnen in einem Jahr wieder hier sitzen? Was ist dran an den Rücktrittsgerüchten?

Die Bezirksvorstehung bleibt so, wie sie ist. Natürlich muss man rechtzeitig auf eine gute Nachfolge schauen. Es ist wichtig, hier eine gute Wahl zu treffen. Ich bin gewählter Bezirksvorsteher und bleibe es auch in nächster Zeit. Ich fühle mich fit genug, es macht mir Spaß und es ist noch einiges zu tun im 16. Bezirk.

