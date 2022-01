Hausmannskost für den großen Hunger: Das und vieles mehr gibt es im "Futtertopf" in der Sandleitengasse.

WIEN/OTTAKRING. Im Restaurant "Futtertopf" in der Sandleitengasse 12 lassen sich neben Spezialitäten der Wiener Küche, wie dem Wiener Schnitzel, dem Zwiebelrostbraten oder einem klassischen Tafelspitz, auch Gaumenfreuden der italienischen Küche genießen.

Spare Ribs sind die Spezialität des Hauses

Aus dem Kochbuch der Oma

Zahlreiche Pizza- und Pasta-Variationen verleihen den italienischen Momenten im Alltag den entsprechenden kulinarischen Rahmen. Warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. Kleine Speisen, Klassiker aus dem Kochbuch der Oma, wie das Fiakergulasch, Eiernockerl, Käsespätzle oder Palatschinken mit Fleischsauce oder einer Spinat-Käsefüllung erfreuen Feinschmecker aller Generationen. Wirt Dabash El Said führt das Ottakringer Lokal seit 15 Jahren. Der Meister am Herd ist Andreas Kufner.

Bis zu 60 Gäste können sich in den Räumlichkeiten an der großen Speise- und Getränkeauswahl erfreuen. "In meinem Betrieb sind 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, da ein wesentlicher Teil unserer Speisen und Getränke den Kunden nach Hause geliefert werden", berichtet der gelernte Koch, der davor fünf Jahre lang ein Restaurant im Irak führte und arabische Speisen schätzt.

Der Meister der Küche Andreas Kufner und der Eigentümer Dabash El Said vom Futtertopf

Spare Ribs als Speziaität des Hauses

Der Aufwand in der Küche seines Lokals wäre allerdings dafür zu groß. In der Wiener Küche genießt Dabash El Said regelmäßig ein Gulasch mit Nockerln. Besondere Gaumenfreuden, die nicht auf der Speisekarte stehen, sind beispielsweise das Pariser Schnitzel oder das Kalbsbeuschel mit Knödel. Spare Ribs sind im Futtertopf ein besonderer Leckerbissen.

"Ein Backhendl mit einem Erdäpfel-Vogerlsalat ist meine Lieblingsspeise", verrät Andreas Kufner, der seit dem Jahr 2010 die Küche führt. Am liebsten bestellen die Gäste Gebackenes, wie Wiener Schnitzel, Cordon Bleu sowie Käsespätzle und Eiernockerl. "Meine Gäste kommen meistens aus den Nachbarbezirken, ebenso aber auch aus entfernteren Bezirken", spricht der Herr des Hauses aus Erfahrung. Am Montag und Samstag finden ältere Stammgäste zu Kartenpartien zusammen. Infos: www.futter-topf.at

