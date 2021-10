Mitten in Ottakring, gleich ums Eck beim Brunnenmarkt hat die Naturkosmetikmarke Beevie ihren Sitz. Das Unternehmen ist stolz auf seine Regionalität und findet im Bezirk seine Inspiration und Identität als Wiener Kosmetikmarke.

WIEN/OTTAKRING/MARGARETEN/FAVORITEN. "Zuerst waren die Bienen Teil meines Lebens. Durch viele Gespräche mit Kunden meiner Imkerei hat sich das Bedürfnis nach einer Pflegeserie wie Lippen- oder Handpflege aus Bienenprodukten entwickelt. So ist die Idee entstanden, dass ich Pflegeprodukte in Wien aus Wiener Bienenprodukten wie Bienenwachs, Honig und Propolis mache", erklärt Lukas Brändle, das Gesicht hinter der Marke Beevie. Seit 2012 hat er die Bienen in Favoriten und 2016 folgte dann das Kosmetikgewerbe in Ottakring.

Interessierst du dich für Naturkosmetik?

Zur Imkerei kam der Margaretner über sein Interesse am Urban Farming. Da die Haltung von Kühen und Ziegen in Wien dann doch problematischer ist, widmete sich Brändle ganz den Bienen.

"Es widerspricht ein wenig unserem Klischee von Stadt und Land, aber den Bienen geht es in der Stadt besser als auf den großen intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen auf dem Land. Einerseits wegen der Pestizide, andererseits ist ein ein bis zwei Grad wärmer, was den Insekten gut tut. Das Nektarangebot ist in einer so grünen Stadt wie Wien überhaupt kein Problem", erklärt der Stadtimker. Für ihn persönlich, ist es ein Anliegen, der Natur ihren Platz in der Stadt ein Stück weit zurückzugeben, dabei darf es seinen Bienen jedoch an nichts fehlen. Bei dem Honigverkostungswettbewerb 2018 gewann Brändle die "Goldene Honigwabe".

Die Naturkosmetikmarke Beevie ist solz auf ihre Regionalität und Bio-Produkte.

Foto: Alina Blumberg

hochgeladen von Julia Weinelt

Natürliche Pflegeprodukte

Mit seiner Naturkosmetikmarke Beevie will der Unternehmer zeigen, wie ein vernünftiger Umgang mit Mensch, Tier und Natur aussehen kann. Alles findet in Ottakring statt: die Produktion und Lagerung der bio-zertifizierten Pflegeprodukte sowie deren Versand.

Um ein möglichst kreatives und inspirierendes Umfeld zu schaffen, werden keine Arbeiten ausgelagert. Regionalität und Bio liegt dem Unternehmer hier besonders am Herzen: "Beevie trägt nicht nur meine Lieblingsstadt im Namen, bis zu 60 Prozent der Inhaltsstoffe kommen aus Wien. Aber das Regionale geht bei Beevie noch einen Schritt weiter. Wir produzieren mitten in Ottakring und die unterschiedlichen Gesichter, die die Marke auf der Website und in den Social Media Kanälen präsentieren, sind alles Frauen aus Wien".

Ottakring und das Grätzel rund um den Brunnenmarkt beherbergt für den Stadtimker alles, was die Stadt spannend und lebenswert macht. Es ist bunt, urban, nachbarschaftlich und mit Beevie um ein regionales Unternehmen reicher.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mitarbeiter von Immervoll Naturkosmetik unterstützt Kundin im Spital