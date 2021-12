Ab 3. Jänner eröffnet eine neue Impfstraße in der Ottakringer Brauerei. Diese ist auch für Hernalser gut erreichbar.

WIEN/OTTAKRING/HERNALS. Ab Montag, den 3. Jänner können sich die Ottakringer über ein neues permanentes Impfangebot in ihrem Bezirk freuen. Denn an diesem Tag eröffnen Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop und Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer eine neue Impfstraße im "Gold Fassl Magazin" in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1).

„Die Impfstraße in der Ottakringer Brauerei ist für die Bewohner*innen beider Bezirke gut erreichbar und eine wichtige Ergänzung des permanenten Impfangebots im Westen Wiens", freuen sich die beiden Bezirksvorsteher Pfeffer und Prokop. Hier kann man seinen Erststich wie auch die Booster-Impfung mit Pfizer holen.

Die Impfstraße hat Montag bis Samstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr geöffnet. An Feiertagen wie den 6. Jänner haben sie geschlossen. Nähere Informationen zu allen permanenten und temporären Impfangeboten in Wien findet man auf www.impfservice.wien.

