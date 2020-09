Die Statistik Wien veröffentlicht aktuelle Zahlen und Daten zu den Bezirken. Wie es in Ottakring aussieht: Ein kleiner Auszug.

OTTAKRING. Zahlen müssen nicht immer eine "trockene Sache" sein und Statistik kann man auch verständlich machen. Das beweist etwa die Statistik Wien, die Fakten zu den Bezirken erhoben hat. Dabei findet man so manche interessante und überraschende Dinge.

Hunde in Ottakring

Der "besten Freund des Menschen" lebt im Sechzehnten etwas beengt: So hat jeder der 2.004 hier lebenden Hunde nur 1,9 Quadratmeter Auslauffläche in eingegrenzten Bereichen. In ganz Wien stehen den Vierbeinern immerhin durchschnittlich 20,4 Quadratmeter zur Verfügung.

2.004 Hunde gibt es im Sechzehnten.

Foto: uko

hochgeladen von Mathias Kautzky

Top ist der sechzehnte Hieb auch beim Wachstum. In den jüngsten zehn Jahren konnte Ottakring ein Einwohner-Wachstum von 8,8 Prozent verbuchen. Noch stärker waren hier etwa Floridsdorf (19,4), Liesing (19,7) und Donaustadt (25,5).

Dabei wohnen durchschnittlich etwas weniger als zwei Menschen auf 31 Quadratmetern pro Person. 19 Prozent davon leben in einem öffentlichen Wohnbau, überwiegend Gemeindebauten. Nur 17 Prozent der Ottakringer wohnen in Eigentumswohnungen.

27 Meter lange Straße

Für die Ottakringer stehen insgesamt 209,2 Kilometer an Straßen zur Verfügung. Die längste ist die Ottakringer Straße mit 2,692 Kilometern während die kürzeste, die Dampfbadgasse, nur auf 27 Meter kommt.

Die einzelnen Bezirksbroschüren können Sie kostenlos unter statistik.wien.gv.at downloaden.