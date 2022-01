Eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt: Ottakring hat mit 41 Prozent österreichweit den höchsten E-Pkw Anteil bei Neuwagen.

ÖSTERREICH/WIEN/OTTAKRING. Ottakring ist mit Abstand der beste Bezirk Österreichs! Was nach einer subjektiven Sichtweise von Liebhabern des 16. Wiener Gemeindebezirks aussieht, lässt sich mit Zahlen einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) belegen.

Nur Norwegen besser als Ottakring

Laut Statistik Austria liegt der Anteil der E-Pkw an den Neuzulassungen in Ottakring bei 41,2 Prozent. Im Vorjahr wurden im 16. Bezirk somit insgesamt 489 rein elektrisch betriebene Autos neu angemeldet. Damit liegt Ottakring prozentuell nicht nur an der Spitze Wiens, sondern ist auch österreichweit Spitzenreiter. Auch im internationalen Kontext können sich die 41,2 Prozente E-Autos sehen lassen. Im Europa-Vergleich wäre das der zweithöchste Wert nach Norwegen, wo bereits zwei Drittel aller Neuzulassungen ausschließlich einen E-Motor haben.

Unterschiede sehr groß



Doch bleiben noch kurz in Wien. Hier kommt nach Ottakring lange nichts. Die Unterschiede innerhalb der Bundshauptstadt sind sehr groß. Mit Mariahilf (108 E-Pkw), Innere Stadt (374 E-Pkw), Neubau (80 E-Pkw) und Leopoldstadt (485 E-Pkw) folgen vier weitere Wiener Bezirke mit einem E-Pkw Anteil von 21 bis 25 Prozent, so die VCÖ-Analyse. Am niedrigsten ist der E-Pkw Anteil in Simmering (109 E-Pkw) mit vier Prozent, in der Donaustadt (416 E-Pkw) sind es knapp mehr als sechs Prozent, in Floridsdorf (282 E-Pkw) weniger als neun Prozent. Zum Vergleich: Im Mühlviertler Bezirk Rohrbach waren es über 20 Prozent.

"E-Pkw kommen sowohl in der Stadt als auch in den Regionen auf einen immer höheren Anteil bei den Neuzulassungen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Unternehmen", erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zum einen wurden in Österreich insgesamt zwei Drittel aller Pkw auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen. Bei den E-Pkw pendelt dieser Anteil je nach Bundesland zwischen 75 Prozent (Burgenland) sowie 89 Prozent in Salzburg und Wien.

Unternehmen spielen bei E-Pkw große Rolle

Natürlich spielen Unternehmen auch beim hohen Anteil im 16. Bezirk eine wesentliche Rolle. "Zahlen, welche Unternehmen hier den Fuhrpark vermutlich auf E-Pkw umgestellt haben, gibt es leider nicht", gibt der VCÖ Auskunft. Es ist und bleibt dennoch eine herausragende Bilanz. Das freut nicht zuletzt Bezirksvorsteher Farnz Prokop (SPÖ): "Elektro-Autos werden auch in Ottakring immer beliebter und sind mittlerweile fixer Bestandteil des Straßenbildes. Die vorhandenen Ladestellen werden gut genutzt. Als Bezirk unterstützen wir die umweltfreundliche Technologie, der die Zukunft gehört." Von über 2.000 von Wien Energie öffentlich betriebenen Ladestellen, entfallen aktuell 56 auf den 16. Bezirk.

Neuzulassungen in Österreich rückläufig

Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) sind 2021 laut Statistik Austria im Vergleich zum Jahr davor um 3,6 Prozent auf 239.803 zurückgegangen. Damit liegen die Pkw-Neuzulassungen um 27,2 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 beziehungsweise auf dem niedrigsten Wert seit 37 Jahren (215.640).

Die Neuzulassungen benzinbetriebener Pkw (91.478; Anteil: 38,1 Prozent) gingen um 15,1 Prozent, jene von Diesel-Pkw (58.263; Anteil: 24,3 Prozent) um 35,9 Prozent zurück. Der Anteil aller alternativ betriebenen Pkw (90.062) erhöhte sich innerhalb eines Jahres um 17,5 Prozentpunkte auf 37,6; die relative Veränderung gegenüber 2020 betrug 79,9 Prozent (2020: 50.060, Anteil 20,1 Prozent; 2019: 26.346, Anteil 8 Prozent; 2018: 16.807, Anteil 4,9 Prozent). Darunter erreichten Benzin-Hybrid-Pkw (43.051) einen Anteil von 18 Prozent, rein elektrisch angetriebene Pkw (BEV; 33.366) 13,9 Prozent und Diesel-Hybrid-Pkw (13.545) einen Anteil von 5,6 Prozent.

VW weiterhin Marktführer vor Skoda und BMW

Unter den zehn wichtigsten Marken 2021, die zusammen 66,2 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen ausmachten, blieb VW mit einem Anteil von 15 Prozent Marktführer, gefolgt von Skoda (Anteil: 9,1 Prozent), BMW (Anteil: 6,5 Prozent) und Seat (Anteil: 6,3 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahr konnten Audi (+13,1 Prozent) und Fiat (+10,2 Prozent) Zuwächse verzeichnen. Rückgänge wurden bei Renault (-16,8 Prozent), Ford (-13,6 Prozent), Hyundai (-8,6 Prozent), Skoda (-7,6 Prozent), VW (-6 Prozent), Seat (-4,8 Prozent), Mercedes (-3,4 Prozent) und BMW (-1,2 Prozent) beobachtet.

