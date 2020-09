Aktuell wird das riesige Bauvorhaben in der Galitzinstrasse im Liebhartstal diskutiert . Viele, die die Gegend kennen, sind entsetzt über die geplante Größe von dem was da kommen soll. Übrigens Parteiübergreifend.

Über eine mögliche Verbauung der "Villa Aurora" liest man auch immer. Was mit dem ehemaligen Binder oder der Rath im Liebhartstal passiert, ist ungewiss.

Gerüchte gibt es viele. Sorgen der Menschen um das Grätzl Wilhelminenberg auch.

Warum gibt es keine Plan wie wir diese für unseren Bezirk so besondere Gegend schützen und versuchen ihren Charakter zu erhalten?

Warum muss alles "zubetoniert" werden?

Wer profitiert von den Spekulationsgewinnen bei Umwidmungen?

Wer schützt unser Ottakring vor Immobilienspekulation?