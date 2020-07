Die aus Corona-bedingt finanziellen Gründen in der Sommersaison 2020 eigentlich geschlossene Tschauner Bühne öffnet dank des WIR SIND WIEN.FESTIVALs im August doch ihre Pforten. Das Special mit zahlreichen Publikumslieblingen und Festival-Stars findet an folgenden Tagen um jeweils 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) bei freiem Eintritt statt:

Montag, 17. August: Stegreif Klassik

Dienstag, 18. August: Stegreif Klassik

Für Kinder: Kasperl am Dienstag 18. & Mittwoch 26. August um 15 Uhr

Mittwoch, 19. August: Willi Landl & Michael Hornek – Wiener Chansons

Donnerstag, 20. August: Großmütterchen Hatz & Klok featuring »The Philly Dog« on Hammond!

Freitag, 21. August: Stegreif 2.0, CAFÉ Stegreif

Samstag, 22. August: ÖHA! Die Beatles von Ottakring

Sonntag, 23. August: Wienerpop & Austrolied

Montag, 24. August: Stegreif Klassik

Dienstag, 25. August: Best of Tschauner

Mittwoch, 26. August: Wienerpop & Austrolied

Donnerstag, 27. August: Viech

Freitag, 28. August: Stegreif 2.0, CAFÉ Stegreif

Samstag, 29. August: Best of Tschauner

Sonntag, 30. August: Wienerpop & Austrolied

Anmeldung erforderlich:

www.wirsindwien.com

Ort:

Tschauner Bühne, Maroltingergasse 43, 1160 Wien