robin der künstler beschäftigt sich sein ganzes leben lang schon mit der natur in kombination mit der kunst. so malte er den nationalpark donauauen in seinem erfundenen stil des "neofließ-realismus" der in einer wanderausstellung bereits 2021 gezeigt wurde. auch kreierte robin skulpturen und schmuck der moderne, von und mit der natur in seinem stil. so hat er weitere kunstwerke aus der serie "DIE KRAFT DER NATUR" gefertigt. das gezeigte kunstwerk entstand 2022 und das grundmaterial ist glycine-naturholz dieses gewächs stammt ursprünglich aus china. robin machte daraus ein skulptur und setzte ihr 24 karatiges gold auf. dadurch wurde "DIE KRAFT DER NATUR" deutlich hervorgehoben. robin's kunst dreht sich immer wieder in den verschiedensten richtungen um und mit der natur. so sammelt er auch wiener regenwasser, dass er nicht nur zum gießen von pflanzen verwendet. nein auch bei seinen vielen kunstwerken kommt das wiener regenwasser zum einsatz, zb. bei seinem stil des "neofließ-realismus", dadurch ergibt sich eine eigene dynamik. die gezeigte schmuck collektion nennt sich syberb wo hier wieder die natur eine große rolle spielt, viele seiner schmuckstücke sind beliebt und bereits in privaten händen. einige seiner kunstwerke wurden bereits gespendet für wohltätige zwecke um bedürftigen zu helfen. einiges wird auch in auftragsarbeit gefertigt. robin bereitet bereits jetzt die nächsten vernissagen vor, wer daran interesse hat kann sich anmelden um in den kulturverteier eingetragen zu werden um einladungen seiner vernissagen zu bekommen. anmeldung bei: 2022@emailn.at - schreiben sie einfach nur : ich bitte in den kulturverteiler eingetragen zu werden. mit name und e-mail adresse.