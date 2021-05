Ein ganzer Parkplatz mit mehr als zwanzig Stellplätzen wurden nun auf der Ottakringer Straße im Alten Ort ganz einfach abgesperrt.

Dies übrigens unmittelbar neben einer schattigen Fußgängerzone, wo auch ausreichend Platz für zusätzliche Sitzgelegenheiten, Nebelduschen & Co. zur Verfügung stünde. Es ist also offensichtlich, dass es auch bei dieser Maßnahme wiederum weniger um die Sache selbst geht, sondern sie sich vielmehr vor allem gegen all jene Menschen richtet, die Autos besitzen und benutzen wollen oder müssen, und die dafür ohnehin immer unverschämter abkassiert werden. Zudem wurde damit auch die dort eingerichtete, bisher doch angeblich so notwendige Gelegenheit zur Busumkehr (siehe Halteverbotstafeln) verunmöglicht. Wird diese nämlich nicht mehr dazu benötigt, einen Vorwand zum Verhindern des Haltens und Parkens auf einigen Stellplätzen zu liefern, ist sie ganz offensichtlich auf einmal doch nicht so wichtig.

Wir erinnern uns: 2012 wurde in Ottakring, ebenso wie in anderen westlichen Bezirken, und wohl gegen den ausdrücklichen Willen der Bevölkerungsmehrheit, zwangsweise das sogenannte "Parkpickerl" eingeführt. Mit rund 120.000 gültigen Unterschriften, also etwa doppelt so vielen, als gesetzlich erforderlich gewesen wären, verlangte die Bevölkerung damals eine Volksbefragung über eine Ausweitung von Kurzparkzonen, welche ihr allerdings unter fadenscheinigen Ausreden einfach verweigert wurde. Stattdessen hielt man eine, in diesem Zusammenhang wohl lediglich "Pseudo-" Volksbefragung ab, wo alibihalber auch gefragt wurde, ob solche Entscheidungen bei den Bezirken verbleiben, oder im Rathaus zentralisiert werden sollen. Das Ergebnis ist bekannt – eine Mehrheit sprach sich für bezirksweise Regelungen aus. Wie wenig allerdings sogar ein solches, selbst herbeigeführtes Plebiszit bei den Machthabern in Wien zählt, ist anhand der Tatsache zu erkennen, dass im Rathaus soeben wienweit Parkpickerln vorbereitet werden. Auch diese Vorgangsweise kommt wieder einer demokratiepolitischen Bankrotterklärung gleich, ganz egal, wie auch immer man zur Frage einer Vereinheitlichung selbst stehen mag.

Begründet wurde dieses Abkassieren übrigens damals, ebenso wie auch die geplanten Ausweitungen heute wieder, in ganzseitigen, aus Steuergeldern finanzierten Propaganda-Zeitungsinseraten mit der vorgeschobenen Behauptung, es ginge darum, Pendler fernzuhalten um damit die Parkplätze vor allem den Bewohnern zur Verfügung stellen zu können. Kaum aber war damals die neue Gebühr eingeführt worden, die auf Kosten der Bevölkerung nicht nur zusätzliche Millionen Euro an Gebühren einbrachte , sondern ebenso immense Beträge an Geldstrafen aufgrund der damit zugleich auch neu erfundenen "Verkehrssünden", begann man in den neuen "Pickerlbezirken", also auch in Ottakring, sofort damit, die vermeintlich dadurch für die Anrainer freigemachten Parkplätze dauerhaft drastisch zu reduzieren. Bei den "Erneuerungen" der Ottakringer Straße, der Koppstraße, der Wattgasse, der Neulerchenfelder Straße, aber auch in zahlreichen Nebengassen wurden seither hunderte Ottakringer Stellplätze ersatzlos gestrichen.

Eben begann darüber hinaus übrigens auch der Umbau und die weitgehende Einschränkung der Hauptverkehrsroute Thaliastraße, denen auch dort fast alle Parkplätze zum Opfer fallen werden. Übrig bleiben einige Ladezonen und Taxistellplätze. Auch in diesem Fall wird der Bevölkerung der lautstarke Wunsch nach einer Abstimmung unter Hinweis auf einen im Vorjahr durchgeführten, sogenannten "Beteiligungsprozess", verweigert, der allerdings weitgehend so gestaltet war, dass er die Ablehnung des politisch offenbar längst vorgesehenen, radikalen Rückbaus gar nicht zuließ. Zahlen soll man, Parken darf man aber auch dort künftig trotzdem nicht.

Ähnliches ist mittlerweile leider wienweit zur politischen Mode geworden. Aktuell gab es etwa die Möglichkeit, bei der Stadt Wien allerlei "Begrünungs-Projekte" einzureichen, was erwartungsgemäß vor allem von ausgesprochenen Autogegnern genutzt wurde. Man konnte im Internet natürlich auch dazu "mitvoten" – allerdings nur zu sorgsam vorausgewählten "Projekten", und, wie derzeit üblich, vor allem: ausschließlich zustimmend! Auch nur eines dieser "Projekte" abzulehnen, auch nur zu einem dieser Projekte "NEIN" zu sagen, war bei diesem Prozess ganz einfach gar nicht möglich! Mit dieser Methode kann man natürlich ganz einfach sogar vermeintlich ausschließliche "Zustimmung" generieren, kann man jedweden politischen Plan als "Wunsch der Bevölkerung" verkaufen und wirkliche Mehrheitsentscheidungen verunmöglichen. So, wie es eben auch im Zusammenhang mit der Thaliastraße geschieht.

Während also die EU etwa zweifelhafte Wahlergebnisse in Belarus und Syrien mit Recht nicht anerkennt, obwohl bei denen zumindest theoretische Entscheidungsmöglichkeiten sehr wohl gegeben waren, während man auch hierzulande zu Recht Putins "gelenkte Demokratie" kritisiert, bedient man man sich selbst allerdings völlig ungeniert derartiger, wohl nur als "undemokratisch" zu bezeichnender Methoden.