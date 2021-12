Als Profi unterwegs: Felix Blohberger zählt mit 19 Jahren zu den besten Schachspielern Österreichs.

WIEN/OTTAKRING. Mit fünf Jahren entdeckte Felix Blohberger im Hort das Schachspiel. "Ich habe es gesehen und wollte es unbedingt probieren", denkt der gebürtige Ottakringer an die Anfangszeit zurück. Heute ist der 19-Jährige Großmeister und will die Schachwelt als Profi aufmischen.

Blohberger hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Zuerst Matura am Gymnasium Maroltingergasse, danach den Doppelstaatsmeister im Blitz- und Schnellschach geholt und schlussendich genug Elo-Punkte gesammelt, um sich Großmeister nennen zu können. Wenn man bedenkt, dass aktuell weltweit nur rund 1.700 Großmeister gelistet sind, kann man die Leistung nicht hoch genug einschätzen.

Drei Großmeister, ein Team

"Das ist das Größte, was man beim Schach erreichen kann. Darauf bin ich sehr stolz", erzählt Blohberger. Mittlerweile wohnt Österreichs Nummer drei in Döbling, kehrt aber immer noch gern "nach Hause" zurück, um am elterlichen Paulinensteig am Brett und Schachcomputer zu trainieren.

Zusammen mit Markus Ragger und Valentin Dragnev bildet Blohberger das Top-Trio in Österreich — zugleich pushen sich die drei Großmeister gegenseitig in einer Trainingsgruppe. "Wir pushen uns hoch und helfen uns bei Training und Vorbereitung."

Gestatten, Blohberger, 19 Jahre, Großmeister!

Um es bis auf dieses Spitzenniveau zu schaffen, absolvierten Dragnev und Blohberger unzählige Trainingseinheiten bei Entdecker und Förderer Harald Schneider-Zinner in der Heigerleinstraße. Schon in jungen Jahren war Felix Blohberger auf der ganzen Welt unterwegs, um seine Gegner "schachmatt" zu setzen: "Von Uruguay bis Sibirien war einiges dabei."

Sieben Stunden täglich

Um als Profi durchzustarten, investiert der junge Großmeister viel Zeit und Mühen. Sieben Stunden "reines" Schach pro Tag sind Normalität. Hinzu kommt Kraftsport und Ergometer-Training. "Als Topspieler muss man fit sein. Sechs Stunden am Brett muss man aushalten können", erklärt Felix Blohberger die Anforderungen. Studien belegen, dass bei einer Partie Schach der Kalorienverbrauch extrem hoch sein kann und sowohl der Stresslevel als auch der Pulsschlag ansteigen. "All das sind klare Indikatoren, dass Schach ein Sport ist", erklärt Blohberger.

Bestens vorbereitet und topfit soll es also als Profi klappen. Durch das Erreichen des Großmeister-Titels haben sich die Umstände für eine erfolgreiche Karriere extrem verbessert: "Man hat einfach mehr Optionen, bekommt mehr Einladungen und mehr bezahlt."

Info am Rande: In Armenien ist Schach seit 2011 ein Pflichtfach an Volksschulen. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit und bewegt zum flexibleren und schnelleren Denken.

