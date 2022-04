Bis 2030 sollen insgesamt 27 Standorte der Wiener Volkshochschulen modernisiert werden. Den Start macht die VHS Ottakring am am Ludo-Hartmann-Platz.

WIEN. Die Wiener Volkshochschulen (VHS) sind die größte Erwachsenenbildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum. Mit dem „Sanierungs- und Investitionsprogramm Wiener Volkshochschulen 2030“ sollen insgesamt 27 Standorte saniert und modernisiert werden. Dafür hat der Gemeinderat ein Investitionsvolumen von 75 Millionen Euro beschlossen.

Schwerpunkte sind die Sanierung der Bau- und Haustechnik, Maßnahmen zur Barrierefreiheit und die Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes. Als erster Standort wurde für die Modernisierung das älteste VHS-Gebäude Wiens ausgewählt – die VHS Ottakring.

VHS Ottakring wird barrierefrei

Das historische Gebäude im 16. Bezirk am Ludo-Hartmann-Platz ist nicht nur eines der größten, sondern auch das älteste Volkshochschul-Gebäude Wiens. Das teilweise denkmalgeschützte Haus wurde 1904/1905 von Franz Ritter von Neumann als Volkshochschule entworfen.

Die VHS Ottakring wird saniert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Foto: PID/Christian Jobst

hochgeladen von Barbara Schuster

Mit der Sanierung soll das Gebäude barrierefrei werden, inklusive der Errichtung einer neuen Aufzugsanlage. Darüberhinaus wird der bauliche Brandschutz im gesamten Gebäude auf den neuesten Stand gebracht.

Begrünter Dachausbau

Auch im Inneren wird die VHS Ottaking komplett modernisiert. Das beinhaltet auch die Modernisierung der Bühnen- und Lichttechnik sowie der Akustik. Zusätzlich wird das Dachgeschoß ausgebaut, wodurch ein zusätzlicher Veranstaltungssaal – die "Wolke 16" entsteht. Teile der bestehenden Dachfläche und des Dachausbaus werden begrünt. Die künftige Beschattung soll eine Grünfassade mit Rankgerüst liefern. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

75 Millionen Euro investiert Wien in die Sanierung von 27 VHS-Standorten.

Foto: PID/Christian Jobst

hochgeladen von Barbara Schuster

"Jeder Euro, der in die Bildung investiert wird, kommt um ein Vielfaches zurück und steigert damit die Chancengleichheit in der Gesellschaft – bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen auf ihrem zweiten Bildungsweg. Die Volkshochschule am Ludo-Hartmann-Platz ist ein Herzstück der Bildung in unserem Bezirk. Durch die Sanierung bekommen die Ottakringerinnen und Ottakringer ,ihre‘ VHS am künftigen Arik-Brauer-Park mit neuem Gesicht zurück“, so Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ).

"Beitrag zur Chancengleichheit"

"Bildung ist der Schlüssel, um neue Wege zu gehen und die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die Wiener Volkshochschulen leisten hier einen entscheidenden Beitrag zur Chancengleichheit", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Zuge des Spatenstichs zur Modernisierung der VHS Ottakring.

„Die Wiener Volkshochschulen sind als Bildungseinrichtungen für alle Wienerinnen und Wiener da. Es sind besondere Orte, die die Menschen vernetzen und ihnen neue Möglichkeiten eröffnen“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).

