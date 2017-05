2000s Club mit THE CRISPIES DJ-Set!Samstag, 03. Juni 2017, ab 21:00h, Eintritt 1/5/6/7€ @ The LoftAlle 2000s Club Termine zum Abonnieren: www.facebook.com/2000sClub/events Ein Jahrzehnt voll mit Hits zum Schreien, Weinen, Feiern und Tanzen - impulsiv und grenzenlos natürlich: Feiert mit uns die etlichen One-Hit-Wonder Kandidaten, sowie die Dauerbrenner, die einen Chartstürmer nach dem anderen rausgehauen haben! Freut euch also auf eine bunte Mischung, die auf zwei Floors den Bogen von Indie/Alternative über Hip Hop und Elektro bis hin zum trashigem Hands-up-Dance schlägt.Oben, am Indie Floor, läuft alles, was Alternativ, Indie und nicht Mainstream in den 2000ern war,am unteren Floor - dem Pop Floor - gibts, ja, Poppiges, Hip Hop, RnB, Dance und Elektro aus den Nullerjahren.

Am Indiefloor zu Gast – als DJs - ist die fetzige Band THE CRISPIES:superworldindietunes.com schreibt über die Band: Fresh or sick or something. Whateves.Hört sich gut an! Und wird sich gut anhören, was sie zu den 2000ern zu „sagen“ haben...Indiefloor Resident DJ Stina aka Pierre Ciseaux steht zu ihrer Indie und Emo Vergangenheit und findet, dass die 2000er sowieso das beste Jahrzehnt waren. Als Expertin für „Inszenierungen der Clubkultur“ und frei nach der Attitüde der Arctic Monkeys: I bet that you look good on the dancefloor, hat hier jeder was zu schauen!Am Popfloor an den decks:J'aime Julien ist seit 2008 bei den unterschiedlichsten Clubs, Veranstaltungen und kreativen Projekten aktiv, sei es mit DJ-Sets bei verschiedenen Partys oder mit Sounddesign und Videoschnitt für junge Modelabels, Künstler und Designer. Weiters ist er Mitveranstalter der beiden Eventreihen „Malefiz“ und „Early Birds“.DJ Phil beherrscht seit über 20 Jahren die Turntables perfekt. Durch seine Mischung aus Pop, Charts & Clubsound bringt er alle auf dem Dancefloor in Exstase. Resident bei Rosy, Queerbeat, G Spot, Charma haben ihn zu einem bekannten DJ gemacht und ausgelassene Partynächte in Österreich und im Ausland sind mit ihm keine Seltenheit.Und irgendwann dazwischen: 2000s Club Gründer & Resident DJ David Jerina.DJ Mr. Shuffle lässt im Loft-Café klassische BBC Radio One Essential Mixes laufen.Hardfacts:2000s Club mit THE CRISPIES DJ-Set!Samstag, 03. Juni 2017, ab 21:00h@ The Loft (Popfloor & Indiefloor & Café | www.TheLoft.at Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 WienU6 Thaliastraße (Ecke Thaliastraße / Gürtel)Eintritt: kurz vor 22:00h: 1€, 22:00h – 23:30h: 5€, ab 23:30h: 7€Mit FB-Event-Fixzusage oder Newsletter-Anmeldung (mail2 2000sClub@jerina.at - Betreff: Newsletteranmeldung) bis 19:00h am Eventtag: 6€ (gültig von 23:30h – 01:00h)Freikartengewinnspiele im FB-Event! www.facebook.com/events/1727089584202358/ Im The Loft-Café - geöffnet ab 21:00h - ist der Eintritt den ganzen Abend frei. Die DJ-Floors sind ab 21:50h (oben) und ca. 00:30h (unten) für euch geöffnet.DJs am Indiefloor (ab 21:50h):♬ The Crispies (DJ-Set | www.facebook.com/pg/thecrispies ♬ Pierre Ciseaux (2000s Club | www.facebook.com/djanepierreciseaux DJs am Popfloor (ab ca. 00:30h):♬ Phil (ROSY, Queerbeat, … | www.facebook.com/djphilvienna ♬ J'aime Julien (Malefiz, Early Birds, ... | www.facebook.com/jaimejulien ♬ David Jerina (2000s Club | www.facebook.com/DJDavidJerina DJ im Café (ab 21:00h):♬ Mr. Shuffle (The Loft | www.facebook.com/MrShuffle