ACT4FUN Schauspiel- und Musicalcamps Sommer 2017 NEU!! In der BÜHNE16,Ganglbauergasse 36, 1160 Wien

ACT4FUN Schauspiel- und Musicalcamps Sommer 2017



Sportlich geht es zu, wenn wir ins Ottakringer Bad gehen und Ausflüge in die Steinhofgründe machen. Als Rahmenprogramm wird noch in jeder Woche ein Ausflug ins Theater Museum mit einem interessanten Workshop organisiert

Drei Termin stehen zur Auswahl: vom 10.-14.Juli, vom 17.-21.Juli und vom 21.-25.August 2017, jeweils in der Zeit von 09:00 bis 17:00.Zwei Betreuer stehen den Kindern zur Verfügung, um sie in die Kunst des Schauspiels einzuführen. Zusätzlich gibt es noch eine Mitarbeiterin für die musikalischen Übungen und Lieder.Wie in den vergangenen Jahren werden wir einen bekannten Theaterautor in den Mittelpunkt des Kurses stellen und Szenen aus seinen Stücken zur Aufführung bringen. Zusätzlich werden wir noch eine Einführung in die Kostüm- und Bühnenbildkunde geben.AnmeldungBesuchen Sie auch unsere Homepage unter www.theaterlabor.com oder auf facebook: https://web.facebook.com/Act4funSchauspielcamps/ Preis: € 270 .– inkl. aller Spesen, Speisen und Getränke und Eintrittsgelder(Geschwisterkinder 10% Erm.)Ansprechpartner: Helmut Hafner 06607551228 oder office@theaterlabor.comTreffpunkt: BÜHNE 16, Ganglbauergasse 36, 1160 WienWeitere Infos unter: www.theaterlabor.com