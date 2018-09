Alle Infos zum Ottakringer Kirtag

14.09.2018, 12:56 Uhr

Es ist wieder soweit: Von Freitag, 14. September, bis Sonntag 16. September wird am Platz vor der Kirche Alt-Ottakring der Ottakringer Kirtag gefeiert. Hier gibt es das Programm und alle wichtigen Informationen.

OTTAKRING. Der Geruch nach Zuckerwatte, Langos und Leberkäse, schallendes Gelächter und Musik: Am Wochenende findet der traditionelle Kirtag auf der Ottakringer Straße 200 statt. Dazu werden tausende Besucher am Platz vor der Alt-Ottakringer Kirche erwartet. Eröffnet wird der Kirtag am Freitag um 15 Uhr von Bürgermeister Michael Ludwig.Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Musik, ein Riesen-Rummelplatz, einer "Fantasy Street", ein Flohmarkt und außergewöhnliches Kunsthandwerk.Für kulinarische Genüsse sorgen zahlreiche Stände, die Klassiker wie Leberkäse und Langos bis hin zur Zuckerwatte anbieten. Gefeiert werden kann am Freitag und Samstag bis 22.00 Uhr und Sonntag bis 21.00 Uhr.

Das Programm am Ottakringer Kirtag

U3; Straßenbahnlinie: 46, 2, 44; Buslinie: 45A, 46A, 46B, 48A15.00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Franz Prokop.Anschließend: Die Band Kingston Express19.00 - 22.00 Uhr: The Rockin' Birds (Girlband mit Karin Daym, Gesang & Bass, Katie Kern, Gitarre & Gesang, Sabine Pyrker, Schlagzeug)13.00 - 16.00 Uhr: Familien- und Kinderprogramm16.00 - 19.00 Uhr: Dirty Alex & the Fenzelgang (Blues)19.00 - 22.00 Uhr: 5 in Love (Sound der 40er Jahre, Swing, Jump & Jive)11.00 - 13.00 Uhr: 16er Buam13.00 - 16.00 Uhr: Familien- und Kinderprogramm16.00 - 19.00 Uhr: The Untouchables19.00 - 21.00 UHR: The Juke Joint Royals (Rock'n Roll-, Boogie- und R&B)