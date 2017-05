FM4 Indiekiste mit Welshly Arms im Chelsea – mit Gewinnspiel

Die aktuelle Welshly Arms-Single "Legendary" kennt man aus dem Radio und dem Soundtrack zu "Power Rangers". Am 30. Mai 2017 beehren die US-Amerikaner das Wiener Chelsea. Wir verlosen 1x 2 Tickets für das Konzert!

JOSEFSTADT. Welshly Arms kombinieren ihre Liebe zu Blues mit Soul und gutem alten Rock'n'Roll, um einen frischen Sound zu kreieren, der mit seinen mitreißenden Rhythmen und eingängigen Hooklines einfach ansteckt. Zu den musikalischen Einflüssen der aus Cleveland stammenden Band zählen Jimi Hendrix, The Temptations, Otis Redding und Howlin' Wolf.

Mitmachen und gewinnen!

Ihre Musik war Teil der Trailer für die Blockbuster-Filme "Hateful Eight" von Quentin Tarantino und "The D Train" mit Jack Black. Durch ihre Live-Shows haben Welshly Arms sich in ihrem Heimatland schnell einen Namen gemacht. Derzeit arbeitet die Band an einem Nachfolger für das selbstbetitelte Debüt-Album aus dem Jahr 2015. Im Juni 2017 stehen Welshly Arms beim Rock am Ring auf der Bühne, davor machen sie allerdings Halt im Wiener Chelsea.30. Mai 2017, 21 UhrChelsea, U-Bahnbögen 29-30, 1080 WienVorverkauf: 22,30 EuroWer am 30. Mai im Publikum dabei sein möchte, wenn Welshly Arms im Chelsea auf der der Bühne stehen, hat mit unserem Gewinnspiel die Chance auf 1x 2 Tickets für das Konzert. Aus allen Teilnehmern, welche die Frage richtig beantwortet haben, wählen wir den Gewinner aus. Hinweis: Die richtige Antwort versteckt sich im Text!