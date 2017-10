Gewinnspiel: 1000things zu feiern im Loft

Ob ein Spaziergang abseits der Touristenpfade, ein gemütlicher Sonntagvormittag in einem bisher unbekannten Café oder der perfekte Ort für das erste Date: Seit 2013 inspirieren Jan Pöltner und sein Team im Internet mit "1000things to do in Vienna" tausende Wiener dazu, die Stadt in ihrer Freizeit von ganz neuen Seiten kennenzulernen.Der große Erfolg des Start-ups, das mit "1000things to do in Austria" mittlerweile auch Tipps für ganz Österreich bietet, ist ein Grund mehr, den bereits vierten Geburtstag ausgiebig zu feiern – und zwar mit einer großen Party am 20. Oktober ab 23 Uhr im Loft (16., Lerchenfelder Gürtel 37). Zu Indie-Rock, Hip-Hop, Techno und Trash wird auf drei Floors getanzt, auf dem 1000things-Partnerfloor legen Wegbegleiter wie Die Tagespresse, ze.tt oder das 25hours Hotel auf.

Eintritt: 8 € für Studenten, 10 € regulär. Die ersten 44 Gäste bezahlen nur 4 €. Infos: www.1000things.at