Heute spielt die Seite verrückt

10.05.2017, 23:16 Uhr

Ist der Vollmond schuld an den Serverproblemen?Bei einem Beitrag wollte ich einen Kommentar schreiben, steht da:"Das Bild wurde entfernt."Neuer Versuch, der Beitrag ist zu sehen, gleiche Mitteilung.Ich schrieb trotzdem den Kommentar, danach war wieder der komplette Beitrag mit meinem Kommentar zu sehen.Mein eigener Beitrag ist einmal zu sehen, dann ist wieder nichts da, dann ist er wieder zu sehen, dann wieder weg ....

Die Mitteilung über einen Kommentar in einem meiner Beiträge erhielt ich 3 Mal, dagegen kommen manche Verständigungen überhaupt nicht.Letztens passierte es, dass ich einen Beitrag mit 4 Bildern schrieb. Beim Beschreiben der Bilder schien zwei Mal das Foto nicht in Groß auf, nur eine weiße Fläche, aber den Titel dazu schrieb ich, er war auch an den kleinen Bildern zu erkennen.Heute merkte ich, dass bei den zwei Bildern der Text fehlte.Dass die GMs manchmal erst beim xten Mal funktionieren, ist schon bekannt. Es nervt gewaltig.Und die unendlicher Geschichte mit dem Captcha!Ich hoffe, dass diese Serverprobleme bald aus der Welt geschaffen werden!