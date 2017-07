14.07.2017, 22:35 Uhr

Die Blaue Holzbienen suchen Nektar und Pollen an recht verschiedenen Blüten, u.a. an Korbblütlern, Schmetterlingsblütlern und Lippenblütlern. Im Frühjahr trifft man sie mit großer Regelmäßigkeit an blühenden Spalieren (Kletterpflanzen) der Glyzinie - Blauregen (Wisteria sinensis). Neben Wildpflanzen werden auch farbenprächtige Stauden wie Phlox, Muskatellersalbei und der Familie der Mohngewächse häufig angeflogen und als Futterquelle genutzt.