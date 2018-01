Patsy Montana - The Cowboys Sweetheart

19.01.2018, 21:39 Uhr

Sie war einer der frühen Stars der Country Music und die erste Frau, die von einer Schallplatte mehr als 1 Million verkaufen konnte.Sie lernte schon früh Singen, Jodeln und Gitarre spielen, studierte Musik in Kalifornien und gründete dort ihr erstes Trio, die Montana Cowgirls.Sie gewann einen Talentwettbewerb und trat in der Folge bei lokalen Radiostationen live auf.Im Jahre 1933 schloss sie sich den Kentucky Ramblers an und trat mit ihnen in der Folge beim WLS Barn Dance in Chicago auf. 1934 schrieb sie den - späteren - Top Hit 'I Want To Be A Cowboys Sweetheart', den sie bei der wöchentlichen Radio Show vortrug. Erst Anfang 1935 fand sich ein Musikverlag für den Titel. Im August 1935 endlich wurde diese Nummer aufgenommen, entwickelte sich zum Millionenseller und Patsy war über Nacht zum Topstar geworden.Sie verkörperte in ihren Liedern nicht den bisher üblichen Typus des 'Heimchen am Herd', der daheim auf den Lonesome Cowboy wartete, sondern sie ging MIT dem Cowboy in die Prärie und traf sich dort auf Augenhöhe.Patsy spielte auch in Filmen mit, der filmische Höhepunkt war 1939 Western Colorado Sunset wo sie mit ihrem früheren Idol Gene Autry gemeinsam zu sehen war.

Patsy Montana trat noch im hohen Alter auf, ich selbst hatte das Vergnügen sie 1985 bei der Fan Fair in Nashville noch persönlich zu treffen.Patsy starb 1996 in Kalifornien, wo sie auch lebte und wurde im gleichen Jahr in die Country Music Hall Of Fame aufgenommen.Hier noch eine Aufnahme vom 'Cowgirl' aus 1991