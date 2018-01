Spell [CAN] + Svartanatt [SWE]

FULL MOON OVER EUROPE TOUR 2018



Es ist soweit: nach ihrem Debut "The Full Moon Sessions" (2014) und dem nicht weniger magischen Zweitling "For None and All" (2016) beehren die Kanadier SPELL erstmals Europa. Wir freuen uns auf 100% eigenständigen, psychedelischen Heavy Metal!



Ebenfalls mit dabei sind die schwedischen Classic Rocker Svartanatt - aus einer Szene, die wie kaum eine andere für ehrlichen, handgemachten Rock'n'Roll steht.



+ Special Guest: Wildhunt (Thrash Metal)



VVK bei WienXtra Jugendinfo: 10€

AK: 14€