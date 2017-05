Alles neu am Yppenplatz

08.05.2017, 13:44 Uhr

Das gastronomische Angebot im Brunnenmarkt-Viertel war bis jetzt auch nicht mager, aber jetzt tut sich noch mehr im Markt-Grätzel: Welche neuen Lokale man nicht verpassen darf.

Café Frida

OTTAKRING. Einiges ist neu geworden in letzter Zeit am Yppenplatz. Diesen Gaststätten sollte man auf jeden Fall einen Besuch abstatten.Nomen est omen: Das ehemalige "Rasouli" hat sich unter dem Namen "Café Frida" ganz der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo mit ihren dicken Augenbrauen verschrieben. Serviert wird Küche querbeet: vom Feigenflammkuchen mit Mozzarella im Wirsing-Kräutermantel bis zur mexikanische Quesadilla mit Pulled Chicken. Dem künstlerischen Motto bleibt man übrigens auch beim Anrichten der Speisen treu. Wow!Payergasse 12Montag bis Sonntag 9–24 Uhr

Völlerei

Mani

Das Café Engelmaier ist Geschichte, jetzt ist dort die Völlerei eingezogen – ein modernes Wirtshaus, geführt von zwei Vorarlbergern. Was serviert wird? Fixe Karte gibt’s keine, dafür kreative österreichische Küche: etwa Blunzn mit Kimchi und roter Rübe, in Wodka gebeizter Saibling oder Schopfbraten vom Strohschwein. Optisch wurde dem Kaffeehaus ein Fresh-up verpasst: Die alte Holzvertäfelung blieb, wurde aber dunkler angestrichen. Neu sind die Bar mit schicken dunkelgrünen Fliesen und das Lichtkonzept.Brunnengasse 69Dienstag bis Freitag 16–24 Uhr, Samstag 11–24 Uhr"In Hummus we trust" ist das Motto des neuen "Mani". Serviert wird dort orientalische Küche mit westlichem Twist. Also: alles von geräucherten Melanzani auf Tahini-Joghurt mit Tomatenconfit und Granatapfelkernen bis zu Shak-shouka und Erdbeer-Rhabarber-Pie. Eine Empfehlung auch für Langschläfer, Frühstück gibt’s nämlich bis 16 Uhr.Yppenplatz 153–155Montag bis Donnerstag 11–23 Uhr, Freitag und Samstag 9–23 Uhr