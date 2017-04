AUSSTELLUNG "LET’S START PARADISING“ - BACK TO NATURE – TWO“

Im Rahmen der Ottakringer Festwochen 2017 "Wir in unserem Ottakring"

findet ein Recyclingprojekt rund um die Waldschule in Ottakring statt.



In Fortsetzung des Vorjahresprojekts „Back to Nature“ rund um die Waldschule in Ottakring, hat die Künstlergruppe Lisa EST, Gerti HOPF, Edith LECHNER und Gisela REIMER – unter der Leitung von Gerti Hopf ein weiteres Recyclingprojekt ausgearbeitet. Diesmal soll vor der Waldschule in Ottakring ein Paradiesgarten aus Blüten, Früchten und Lehmskulpturen entstehen, der durch Witterungseinfluss und Zerfall wieder der Natur zurückgegeben wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gerti Hopf Kuratorin - im Namen der Künstlergruppe

Begrüßung und Vorstellung: Gerti Hopf

Eröffnung: Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Eva Weißmann

und Dipl.Ing. Josef Ebenberger

Gerti Hopf