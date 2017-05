Meine Kleine ist wieder einsatzbereit!

04.05.2017, 21:22 Uhr

Vergangenen Freitag brachte ich meine kleine Digikamera zur Reparatur, am Mittwoch durfte ich sie mit einem neuen Batteriefach-Deckel wieder abholen.Ich bin begeistert über die rasche Reparatur.Bei einer netten Plauderei mit dem Inhaber des Ladens - der mir auch einige gute Tipps gab - fragte ich ih, ob ich ein Foto des Geschäftes bei der Bezirkszeitung online stellen darf. Er erteilte mir die Erlaubnis und meinte so nebenbei: "In diesem Laden stimmen die Atmosphäre, die Betreuung und die Freundlichkeit, letztendlich auch der Preis der Reparatur.