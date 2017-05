"Salonwiener": Das "Liebhart" erfindet sich neu

03.05.2017, 11:35 Uhr

Beliebt und bekannt als Ottakringer Vorstadtikone ist das "Liebhart" in der Thaliastraße. Beim Re-Opening mit neuem Konzept gab sich die Prominenz ein Stelldichein.

OTTAKRING. Zwar hat schon seit März das "Liebhart" unter neuer Leitung und mit einem neuem Gastronomiekonzept geöffnet, vergangene Woche wurde es aber offiziell: Hier wurde eine neue Ära der Wirtshauskultur eingeläutet.Damit das von Stararchitekt Giorgio Gullotta entworfene Wiener Wirtshaus künftig sämtliche Erwartungen noch übertreffen wird, haben sich Sigrid Michelitsch und Stefan Svoboda auf das Prädikat "Salonwiener" eingeschworen. "Wir bieten traditionelle Wiener Küche, aber alles ist bis und Detail sorgfältig ausgewählt. das geht noch weiter als Bio", erklärt Sigrid Michelitsch. Schließlich soll man mit gutem Gewissen und großem Genuss auch einen Schweinsbraten, oder ein Backhendl verzehren können.

Promis, Schmankerln und Ottakringer

Und das in einem einzigartigen Ambiente und an einem Ort, der echte Wirtshaustradition hat. Für Stefan Svoboda war das Lokal Liebe auf den ersten Blick. "Man kommt herein und fühlt sich wie zu Hause. Das schöne, moderne Ambiente mit seinen warmen Farben und Materialien vermittelt sofort ein „Wia z’Haus“-Gefühl", sagt er. Dass der erfahrene Gastronom nach langer Suche als ambitionierter Wirt mit seinem Lokal in der Vorstadt gelandet ist, stört ihn nicht, im Gegenteil. Hier lasse es sich noch so richtig "Wirt sein" im besten Sinne. "Wir sind ja auch nur 10 Minuten vom Zentrum entfernt und ideal mit Öffis erreichbar." 100 Sitzplätze gibt es im Lokal, weitere 100 im Gastgarten. Und wer nicht gleich "richtig essen will" kann gemütlich an der schönen, großen Bar "abhängen". Eine ideale Kombination. Wer ist denn hier nun der Chef? "Wir sind zwei Chefs. Sigrid Michelitsch und ich führen das Liebhart gemeinsam. Sie leitet Kulinarik und Küche, ich mache den Rest und kümmere mich um die Gäste. Grundlegendes entscheiden wir natürlich gemeinsam."Beim Re-Opening zeigten sich zahlreiche prominente Gäste von der gemütlichen und herzlichen Atmosphäre und den traditionellen kulinarischen Schmankerln so richtig begeistert. Und natürlich von den mit Gold ausgezeichneten Ottakringer Bieren, die hier fein gezapft werden. Was wiederum Bezirksvorsteher und Bierliebhaber Franz Prokop freute. "Das neue Konzept ist überzeugend. Ich wünsche den Betreibern alles Gute und viele Gäste. Nicht nur aus Ottakring, aber auch!" Mit den Betreibern feierten unter anderem Peter Dobcak (Chef der Wiener Gastronomie), Vize-Bürgermeister Johann Gudenus, Christina Lugner, Andy Lee Lang, Cyril Radlher, Schokomichi Michael Reimer und zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft und Sport.