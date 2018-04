Wieder ein tolles Fest von Atib

30.04.2018, 16:17 Uhr

Das Türkische Buffet war Weltklasse und die ganze Veranstaltung war DER Erfolg. Die Mitarbeiter an diesem Fest, haben perfekt gearbeitet und Atib hat wieder gezeigt wie bemüht man um die internationale Kultur ist.Es waren Kinder aus 5 verschiedenen Religionen auf der Bühne, die sich von Beginn an sehr gut verstanden haben. Da zu gibt es einen guten Satz "KINDER AN DIE MACHT".