Sicherheitstechnik und Einbruchsschutz Wien: Lissy in 1160 Ottakring – Ihr Partner für Sicherheitslösungen

02.05.2018, 11:46 Uhr

2017 wurden 11.802 Wohnraumeinbrüche angezeigt. Einbruchsdiebstähle sind gegenüber 2016 um neun Prozent gesunken, was auf die richtig gesetzten Präventionsmaßnahmen der Bevölkerung zurückzuführen ist.

Sicherheitstechnik für Eigenheime?

Die Kriminalstatistik zeigt, dass die Wiener es Einbrechern nicht mehr so leicht machen. Viele Einbrüche scheitern schon beim Versuch. Der Grund dafür: Die Bevölkerung investiert in Sicherheitstechnik für Haus und Heim und erschwert Einbrechern den Einstieg in die Wohnung oder in das Haus.Das Produktsortiment im Bereich Sicherheitstechnik ist umfangreich. Nicht jeder weiß auf Anhieb, welches Produkt die eigenen Bedürfnisse am besten abdeckt. Die Firma Lissy ist schon seit 94 Jahren im Bereich der Sicherheitstechnik tätig. Sie ist sozusagen ein "alter Hase" in der Branche, der ein umfangreiches Wissen in diesem Bereich hat. Der Familienbetrieb in vierter Generation beschäftigt zwei Schlossermeister mit dem Spezialgebiet Einbruchsschutz. In 30 Dienstjahren hat man viel Erfahrung gesammelt. Auch die Sicherheitsprodukte entwickeln sich weiter, werden besser und auch erschwinglicher.Schon ab 26,60 Euro ist man dabei und für Sicherheitstüren gibt es sogar eine Förderung von der Stadt Wien. Das Team von Lissy nimmt die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ernst. Verkauft wird das, was der Kunde braucht und seinen Sicherheitsbedürfnissen entspricht. Die Preise sind mehr als fair und werden dem Kunden transparent weitergegeben. Nachdem das Angebot erstellt wurde, kümmert sich Lissy um die ordnungsgemäße Montage der Sicherheitsprodukte. Neben der Montage eines Schlosses oder der Installation eines Schlüsseltresors gehören auch Reparaturarbeiten an Türen oder Fenstern dazu.

Die Produktpalette von Lissy umfasst:



Alarmanlagen ab 590 Euro mit Montage



Balkenschlösser, Panzerriegel, Querbalken, Riegel, Stangenschlösser ab 389,70 Euro mit Montage



Balkenschlösser für Altbautüren, Doppelflügeltüren, Wiener Türen, Flügeltüren ab 998 Euro mit Montage



Einbruchsschutz an Fenstern, Terrassen und Balkonen ab 199 Euro mit Montage



Sicherheit für Ihre Kinder ab 26,60 Euro



Fenstergitter ab 149,10 Euro



Sicherheitstüre Profisafe ab 2.713 Euro mit Montage (abzüglich 400 Euro Förderung)



Innentüren, Wohnungstüren



Mechanische Zylinder und Türschlösser, Schlösser ab 78,30 Euro



Elektronische Zylinder und Schlösser ab 181,50 Euro

Tresore und Safes ab 830 Euro mit Montage



Zusatzschlösser ab 282,50 Euro mit Montage



Türbeschläge mit Kernziehschutz ab 78,60 Euro



Schlüsseldienst ab 8,10 Euro



Die ordnungsgemäße Montage von Sicherheitsprodukten ist das A und O. Vertrauen Sie auf unsere Mitarbeiter, Herrn Kain, Herrn Kahry und Herrn Aigner, die neben einem freundlichen Ton auch mehr als 30 Jahre Berufserfahrung mitbringen.

Lissy GmbHSandleitengasse 451160 WienTel.: 01/4852788Mail: office@lissy.at Homepage: www.lissy.at