Kate Middleton: Prinz William lacht ALLE Gerüchte weg!

15.10.2017, 11:00 Uhr

So cool reagierte Prinz William jetzt auf die ganzen Gerüchte rund um die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Der Ehemann von Kate Middleton, die momentan schwanger ist, reagierte ganz lässig.

Prinz William ganz cool!

Kate Middleton und Prinz William haben es schon vor ein paar Jahren getan. Die beiden feierten eine märchenhafte Hochzeit, die keiner so schnell vergessen wird. Nach den gemeinsamen Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, ist Kate sogar wieder schwanger. Mit diesen News sorgte sie für eine große Überraschung. Doch momentan drehen sich die Schlagzeilen eher um Prinz Harry. Nach dem ersten gemeinsamen Auftritt mit Meghan Markle in Kanada, verhärten sich die Gerüchte über eine Verlobung und eine baldige Hochzeit.Als Prinz William nun auf Paul Wright traf, der für das Parlament Papiere erstellt, wurde er mit der möglichen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle konfrontiert. Doch der zukünftige König reagierte ganz entspannt und alles, was er antwortete, war ein verschmitztes Lachen. Die Öffentlichkeit spekuliert schon seit langer Zeit, dass Harry und die “Suits” Darstellerin bald heiraten könnten.