Ein tierisches Theaterstück mit viel Musik, gibt's am 16. Februar in der Sargfabrik zu sehen.

WIEN/PENZING. "Der kleine Bär und das Zirkusfest" ist ein Theaterstück von Marko und Sebastian Simsa, für Kinder ab drei Jahren. Aufgeführt wird es am Mittwoch, den 16. Februar, um 10. 45 Uhr in der Sargfabrik (Goldschlagstraße 169). Der Eintritt kostet 6 Euro.

Zur Handlung

Eines Morgens wacht der kleine Bär auf, zupft den großen Bären an seinem Bärenfell und sagt: "Heute mach ich ein Zirkusfest!" Der große Bär findet das wirklich nicht gut. Denn was man dafür alles braucht! Das schaffen sie ja nie! Da bräuchten sie ja ein Zirkusorchester und AkrobatInnen und Clowns und JongleurInnen! Und natürlich auch ein Publikum. Doch der kleine Bär lässt nicht locker. Am Schluss hilft sogar der große Bär ein bisschen mit. Und so gibt es ein Zirkusfest, wie es die Tiere des Waldes noch nie zuvor erlebt haben!

