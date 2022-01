Hausgemachte Speisen, mit viel Liebe zubereitet, machen das "Anna & Jagetsberger" zum Juwel in Breitensee.

WIEN/PENZING/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Auf ihrer Facebook-Seite häufen sich Bewertungen von Kunden, die das Lokal von Anna Pawlik und Manuel Jagetsberger bereits betraten und hoch lobend verließen. Das Konzept von "Anna & Jagetsberger" klingt einfach und gut: Zwei Hauptspeisen pro Tag, viel Kaffee und Kuchen, alles hausgemacht natürlich.

Gleich beim Reinkommen fühlt man sich von der freundlichen Begrüßung und der warmen Atmosphäre umarmt. Das hippe Restaurant ist bunt eingerichtet, mit Krimskrams und alten Möbeln, die Second Hand erworben wurden. Große Kunstwerke hängen an der Wand und strahlen gemeinsam mit den beiden Gastronomen und der beleuchteten Vintage-Kaffeemaschine um die Wette.

Die Krapfen sind hausgemacht und täglich frisch.

Foto: Anna & Jagetsberger

Himmlische Krapfen

Hervorzuheben ist die selbstgemachte Ingwer-Zitronen-Orangen-Limonade mit frischer Minze, die man kalt im Sommer und heiß im Winter genießen kann. Auf dem Mund zergehen förmlich die außergewöhnlichen Krapfen des Hauses mit Karamell-Cremefüllung, die an Köstlichkeit nicht zu übertreffen und für 3,50 Euro pro Stück zu haben sind. Seit acht Jahren betreiben Anna und Manuel das Lokal in der Breitenseer Straße 40, gegenüber den Breitenseer Lichtspielen. "Die meisten Leute kommen in ihrer Mittagspause vorbei", so Pawlik.

Bald auch im 15. Bezirk

Nun soll es bald ein weiteres Lokal in der Märzstraße im 15. Bezirk geben. "Unser neues Wirtshaus ist nur vier Kilometer entfernt und eine super Ergänzung zu unserem Bistro hier", erklärt Jagetsberger, der dort das Ruder übernehmen wird und sich auf die Herausforderung freut.

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch von 11 bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag von 11 bis 22 Uhr. Infos zu den täglich wechselnden Menüs auf Facebook: Anna & Jagetsberger oder unter 0699/106 20 026.