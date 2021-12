Gabriele Schmidt führt seit Februar ein Tabakfachgeschäft in Penzing. Geplant war dieser Karriereschritt nicht.

WIEN/PENZING. Gabriele Schmidt hat ursprünglich in einer Druckerei eine Lehre zur Industriekauffrau absolviert. Doch ihre Ziele waren höhergesteckt: Mit Hartnäckigkeit und Fleiß schaffte sie den Weg an die Spitze. Nach einigen Jahren wurde Schmidt Mitglied der Geschäftsführung und wechselte schließlich in dieser Position zu einigen weiteren namhaften Konzernen.

Zum beruflichen Erfolg kam schließlich das private Glück: Schmidt wurde Mutter. Noch heute macht sie gerne Spaziergänge auf den Wilhelminenberg. Und genau hier, erinnert sich die Wienerin zurück, hatte sie einen Tagtraum, der ihr im Nachhinein wie eine Vorahnung erscheint: "Jedes Mal, wenn ich an einer bestimmten Trafik vorbeigegangen bin, habe ich mir vorgestellt, wie schön es wäre, dieses kleine Geschäft zu führen.“ Da aber – damals wie heute – alle frei werdenden Trafiken ausschließlich an Menschen mit Behinderungen vergeben werden, war eine Trafik für die damals noch gesunde Frau keine realistische Option und somit bald vergessen.

Schwerer Einschnitt

Das Leben der Karrierefrau und Mutter drehte sich ständig weiter. Erst ein Urlaub auf Sardinien verpasste ihr einen Dämpfer: Dort erlitt sie einen schweren Motorradunfall. Es sollte noch schlimmer kommen: Im Jänner 2017 hatte Schmidt einen Herzinfarkt und musste zweimal reanimiert werden.

"Ich habe, wie Sie sehen, überlebt", sagt die heutige Trafikantin mit einem Lächeln im Gesicht. "Ich musste mein Leben aber von Grund auf umkrempeln." Das hat dreieinhalb Jahre gedauert und endlose Aufenthalte in Kliniken und Rehazentren mit sich gebracht. Bis die Frage nach der beruflichen Zukunft und damit auch die Erinnerung an die kleine Trafik am Fuße des Wilhelminenbergs wieder auftauchten, brauchte es Zeit.

"Ich wurde nach meinem Unfall Mitglied des Österreichischen Behindertenverbandes und informierte mich laufend bei der MVG über freie Trafikstandorte. Nach drei Jahren wurde ich in der Reinlgasse, nur zehn Minuten von meiner Wohnung entfernt, fündig. Ich habe mich beworben und den Zuschlag bekommen. Nach der Schulung in der Trafikakademie war ich nun Tabakfachhändlerin – die wohl beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, so Schmidt.

Trafiken in Wien zu vergeben

In Wien werden aktuell acht Trafiken an Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent neu vergeben. Bewerbung bis 10. Jänner, 12 Uhr, per E-Mail an wien@mvg.at

